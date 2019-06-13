В Таласе мужчина избил мэра и разбил его служебную машину

В Таласе мужчина избил мэра города Айдарбека Джузупбекова и разбил его служебную машину. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 10 июня примерно в 20.00 Айдарбек Джузупбеков вместе с сотрудниками муниципалитета вышел на проверку точек, где незаконно продают уголь. В этот момент между чиновником и продавцом произошла перепалка.

«57-летний Ч.М. стал оскорблять мэра, затем ударил его кулаком и разбил служебный автомобиль чиновника камнем. На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Мужчину задержали, водворили в ИВС, но решением суда он отпущен под подписку о невыезде», — сообщили в УВД.