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Происшествия

Лидер общественного движения пытался дать взятку. Его задержали

Сотрудники милиции задержали лидера общественного движения «Кырк уруу жети дубан ынтымагы» Замирбека Дуйшенова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее следователь ОВД Сокулукского района М.О. сообщил, что лидер общественного движения Замирбек Дуйшенов настойчиво предлагал ему взятку в $1 тысячу. 

«Деньги предназначались для изменения меры пресечения подозреваемому Амангельди Артыкову, ранее задержанному за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта. Замирбека Дуйшенова задержали при получении 10 тысяч сомов. Его водворили в ИВС», — сообщили в МВД.
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