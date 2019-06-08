Лидер общественного движения пытался дать взятку. Его задержали

Сотрудники милиции задержали лидера общественного движения «Кырк уруу жети дубан ынтымагы» Замирбека Дуйшенова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее следователь ОВД Сокулукского района М.О. сообщил, что лидер общественного движения Замирбек Дуйшенов настойчиво предлагал ему взятку в $1 тысячу.

«Деньги предназначались для изменения меры пресечения подозреваемому Амангельди Артыкову, ранее задержанному за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта. Замирбека Дуйшенова задержали при получении 10 тысяч сомов. Его водворили в ИВС», — сообщили в МВД.