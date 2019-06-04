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Происшествия

Кыргызстанец незаконно пытался провезти из Казахстана больше 23 тонн ГСМ

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» задержали 23,2 тонны ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

В пункт пропуска из Казахстана прибыла автомашина «МАН» с прицепом. В сопроводительных документах указано, что автотранспорт перевозит «смесь легких углеводородов» (печное топливо).

«Во время досмотра грузовика у пограничников вызвало сомнение соответствие перевозимого груза сопроводительным документам. По характерным признакам груз был похож на дизельное топливо. По подозрению в попытке провоза груза по недостоверным документам задержан гражданин Кыргызстана, вместе с грузом он передан сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.

В ГПС добавили, что с января по май 2019 года пограничники пресекли 39 фактов незаконного перемещения ГСМ через кыргызско-казахскую границу на общую сумму 15 миллионов 158 тысяч 475 сомов.

В Погранслужбе подчеркивают, что на кыргызско-казахском участке госграницы участились случаи провоза ГСМ по недостоверным документам, когда, к примеру, вместо указанного в них бензанола перевозят бензин либо у грузоперевозчика выявляется несоответствие кода ТН ВЭД ЕАЭС требованиям постановления правительства.
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