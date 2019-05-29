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Происшествия

В Кыргызстане врач торговала неизвестными таблетками для прерывания беременности

Врача фельдшерско-акушерского пункта села Кок-Мойнок (Иссык-Кульская область), которая продавала лекарства для прерывания беременности, уволили. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в случае разбиралась специальная комиссия. Информация о продаже лекарств появилась в СМИ. Пациентка заявила, что врач диагностировала у нее замершую беременность и продала неизвестные китайские препараты для прерывания беременности. Женщина перепроверила диагноз в клинике в Бишкеке. Он не подтвердился. По итогам разбирательства врача уволили.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев поручил ужесточить отпуск лекарственных средств для прерывания беременности, а саму процедуру проводить строго в организациях здравоохранения.
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