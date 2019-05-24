В Минобразования выявили финансовые нарушения на 21,4 миллиона сомов

В Министерстве образования и науки Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 21,4 миллиона сомов. Об этом сообщила Счетная палата по итогам аудита работы ведомства за 2017 год.

По ее данным, установлены необоснованные выплаты зарплат на 8,8 миллиона сомов, списания товарно-материальных ценностей и денежных средств на 1,5 миллиона сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ на 600 тысяч сомов.

Аудит выявил резервы и потери бюджета на 560,2 миллиона сомов.

Из них сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей — 1,3 миллиона сомов, излишнее финансирование бюджетных организаций – 49,6 миллиона сомов, нарушения при выплате зарплат – 34,4 миллиона сомов, потери по расходной части бюджета – 413,1 миллиона сомов, другие резервы и потери – 61,8 миллиона сомов.

Нарушения выявили и при выпуске новых учебников.

Как отметили в Счетной палате, выплаты авторских гонораров заложили в калькуляцию затрат на консультанта-разработчика. Средства также заложили и в калькуляциях поставщиков, победивших на конкурсах. Их выплатила бухгалтерия министерства.

Фактически поставщики, выполнявшие услуги по тиражированию учебных материалов, гонорары авторам не выплатили. В результате они за счет бюджета получили необоснованные доходы в 1,9 миллиона сомов.