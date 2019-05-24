За четыре часа на рынках Бишкека выявили пять человек с ВИЧ

На трех крупных рынках Бишкека — Аламединском, Ошском и Орто-Сайском — проводят добровольное тестирование на ВИЧ. За четыре часа пять человек узнали, что они заражены. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

Он отметил, что акцию проводят по инициативе республиканского центра «СПИД».

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«На рынках установили специальные машины, в которых любой желающий может сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест по слюне. Его достоверность — более 99 процентов. За 4 часа тестирование прошли более 300 человек, у пяти анализы оказались положительными. Для повторных тестов их пригласили в РЦ «СПИД», — отметил он.

Айбар Султангазиев отметил, что такой показатель — очень серьезный сигнал, который говорит о высокой распространенности ВИЧ среди кыргызстанцев.

«Если 300 разделить на 5, получается чуть меньше двух процентов населения имеет ВИЧ. И это люди не из группы риска», — заявил эксперт.

По его словам, если результаты тестов подтвердятся, необходимо пересмотреть множество программ в сфере здравоохранения и оценочное число людей, которые могут являться носителями ВИЧ в Кыргызстане.