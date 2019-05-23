ГКНБ проверяет причастность сотрудников фискальных органов к контрабанде ГСМ

Главное следственное управление ГКНБ Кыргызстана в рамках досудебного производства проверяет возможную причастность сотрудников фискальных и других контролирующих ввоз ГСМ органов к организации канала контрабанды. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

По его данным, АКС ГКНБ пресекло контрабандный канал ввоза ГСМ (бензин марки Аи-92) в Кыргызстан из Казахстана под видом сырья «газовый конденсат» в обход обязательных налоговых платежей.

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По результатам оперативно-следственных мероприятий 22 мая на территории частной нефтебазы задержали три вагона-цистерны с бензином марки Аи-92, объемом 180 тонн. Задокументированы факты реализации поступивших по указанной схеме ГСМ с нефтебазы в отдельные АЗС Чуйской области.

При выезде с нефтебазы задержали четыре автоцистерны с ГСМ с поддельными грузосопроводительными документами.

Отмечается, что с 14 мая на указанную нефтебазу по этой схеме завезли более 700 тонн ГСМ.