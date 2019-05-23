ГКНБ проверяет причастность сотрудников фискальных органов к контрабанде ГСМ

Главное следственное управление ГКНБ Кыргызстана в рамках досудебного производства проверяет возможную причастность сотрудников фискальных и других контролирующих ввоз ГСМ органов к организации канала контрабанды. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности.
По его данным, АКС ГКНБ пресекло контрабандный канал ввоза ГСМ (бензин марки Аи-92) в Кыргызстан из Казахстана под видом сырья «газовый конденсат» в обход обязательных налоговых платежей.
Читайте по теме
При выезде с нефтебазы задержали четыре автоцистерны с ГСМ с поддельными грузосопроводительными документами.
Отмечается, что с 14 мая на указанную нефтебазу по этой схеме завезли более 700 тонн ГСМ.