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Происшествия

На Иссык-Куле группа молодых ребят требует деньги и не дает работать бизнесменам

У центра отдыха «Аксуу кенч» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области группа местной молодежи вымогает деньги. Об этом 24.kg заявила его хозяйка Чынара Урманаева.

По ее словам, ее центр закрыли 7 мая, ссылаясь на незаконный сброс воды в реку Ак-Суу.

«Пришли из айыл окмоту, акимиата, и молодые ребята закрыли скважину. Потом создали комиссию, представители Гостехинспекции проверили и установили, что у нас есть очистные сооружения и вода не попадает в реку. Несмотря на это, молодые ребята не дают нам работать и не открывают скважину», — говорит Чынара Урманаева.

По ее словам, государственные органы бездействуют и отказываются принимать меры.

«Эти молодые парни требуют деньги. Они хотят составить со мной договор, где будет расписано, что я должна построить собственные очистные сооружения, предоставить им 50-процентную скидку на посещение центра и передать 200 тысяч сомов. Сейчас мы торгуемся, чтобы снизить сумму.  Но я боюсь, что это не последний раз, так как они ранее уже требовали деньги», — рассказала Чынара Урманаева.
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