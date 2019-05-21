На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за сарая

Вчера, 20 мая, в селе Карабак Баткенского района в местности Эски-Мазар произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и пограничным нарядом Таджикистана. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Фото ГПС КР. Дверь сарая

По его данным, конфликт разгорелся из-за поломанной двери сарая, где хранились рабочие инструменты граждан Кыргызстана. Он находится в 5 метрах от условной линии государственной границы на территории РТ. Участок местности не описан, но использовался кыргызстанцами.

Они хотели починить дверь, однако пограничный наряд Таджикистана воспрепятствовал этому.

Пограничники КР прибыли на место конфликта и провели переговоры с коллегами. В итоге таджикская сторона согласилась, чтобы кыргызстанцы починили дверь сарая и дальше им пользовались.

Таджикская сторона также провела разъяснительную работу с пограничным нарядом, который нес службу на участке.

Военнослужащие ГПС КР совместно с представителями органов местного самоуправления провели разъяснительную работу с местным населением.