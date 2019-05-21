На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за сарая

Вчера, 20 мая, в селе Карабак Баткенского района в местности Эски-Мазар произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и пограничным нарядом Таджикистана. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.
Они хотели починить дверь, однако пограничный наряд Таджикистана воспрепятствовал этому.
Пограничники КР прибыли на место конфликта и провели переговоры с коллегами. В итоге таджикская сторона согласилась, чтобы кыргызстанцы починили дверь сарая и дальше им пользовались.
Таджикская сторона также провела разъяснительную работу с пограничным нарядом, который нес службу на участке.
Военнослужащие ГПС КР совместно с представителями органов местного самоуправления провели разъяснительную работу с местным населением.