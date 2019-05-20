В Ат-Баши начальник отдела военкомата вымогал за трудоустройство 70 тысяч сомов

АКС ГКНБ с поличным при получении денежных средств в размере 30 тысяч сомов задержан начальник второго отдела Ат-Башинского районного военного комиссариата Ж.у.Н. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что Ж.у.Н., будучи начальником одного из отделов Ат-Башинского райвоенкомата, за трудоустройство в подразделение военного комиссариата вымогал 70 тысяч сомов.

«При задержании в личной автомашине подозреваемого обнаружили 30 тысяч сомов. Материалы зарегистрированы по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГОВД Нарына. Проводятся следственные действия», — сообщили в ГКНБ.