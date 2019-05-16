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Сюжет: Насилие над детьми (227)

В Чуйской области мужчину осудили за попытку изнасилования падчерицы

Иссык-Атинский районный суд Чуйской области приговорил Ж.О. к девяти годам лишения свободы за попытку изнасилования падчерицы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, в суде мужчина не признал вины, мать 15-летней девочки также просила оправдать подсудимого.

«Со слов матери, она с Ж.О. живет в гражданском браке. В день произошедшего дочь пожаловалась на то, что отчим закинул ее телефон в печку. Однако о попытке изнасилования девочка не сказала. Утром женщина узнала, что ее мужа забрал участковый. Она объяснила, что девочка оговорила отчима из-за телефона. Однако вину Ж.О. доказали свидетельские показания и результаты судмедэкспертизы», — сказал Нурлан Тагаев.

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