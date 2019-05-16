В Караколе восьмиклассница забеременела от родственника и родила мальчика

В Караколе ученица восьмого класса родила мальчика. Об этом 24.kg заявили в прокуратуре Джети-Огузского района.

По ее данным, 15-летняя девочка проживает в селе Саруу Джети-Огузского района.

«Несовершеннолетняя родила мальчика в Караколе. Медики сообщили об этом в отдел по поддержке семьи и детей. По предварительным сведениям, девочка родила от своего родственника. Ребенок здоров, находится с матерью. Девочка с декабря 2018 года не посещала школу», — отметили в надзорном органе.

Прокуратура Джети-Огузского района поручила органам соцзащиты составить индивидуальный план защиты матери и ребенка.