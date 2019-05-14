В Бишкеке отец избил семилетнего сына до сотрясения мозга и сломал руку

В Бишкеке мужчина жестоко избил сына за то, что тот уснул у соседей. Об этом 24.kg заявили в ГУВД столицы.

По его данным, 12 мая в больницу с побоями поступил семилетний мальчик, медики сообщили о происшествии в милицию.

«Когда милиционеры приехали, мать ребенка рассказала, что сына избил отец. У мальчика подозрение на сотрясение головного мозга и перелом руки. Со слов матери, ребенок уснул у соседей, родители долго искали его. Когда мальчика нашли, мужчина в воспитательных целях избил его», — сказали в милиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре проступков по статье «Семейное насилие». Назначены экспертизы, по результатам которых статья, инкриминируемая 33-летнему мужчине, может измениться, добавили в ГУВД.