Кыргызстанцы пытались провезти 143 тонны контрабандного бензина

Пограничники пункта пропуска «Чалдыбар-автодорожный» пресекли попытку незаконного провоза ГСМ объемом 143 тонны. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Уточняется, что 6 мая на КПП «Чалдыбар-автодорожный» со стороны Казахстана прибыли пять грузовых автомобилей с прицепами, которые провозили ГСМ.

«В сопроводительных документах было указано, что автомобили перевозят бензанол БИ-92. У пограничного наряда вызвало сомнение соответствие сопроводительных документов перевозимому грузу, так как груз содержал характерные признаки бензина. За попытку провоза ГСМ по недостоверным документам граждане Кыргызстана вместе с грузом были задержаны и переданы сотрудникам ГНС КР для дальнейшего разбирательства», — сообщили в Погранслужбе.