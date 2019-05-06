В Бишкеке мужчина упал с восьмого этажа и погиб

В Бишкеке мужчина выпал из окна восьмого этажа и погиб. Об этом сообщили пользователи социальной сети Facebook.

Пятого мая в 8.00 погибший стоял на карнизе, жители вызвали сотрудников МЧС, милицию и скорую.

«Мужчина был пьян, вероятно, не мог выйти на улицу и решил это сделать через соседей, но там никого не оказалось, и он застрял на карнизе. Участковый и представитель МЧС стояли больше часа и разговаривали с ним. Попытки спасти человека не было. В 9.30 он не удержался и упал с восьмого этажа. Никаких раскрытых ковров, спасательных брезентов, абсолютно ничего. После того как он разбился, милиция пробралась в его квартиру», — написали в соцсети.

В МЧС пояснили, что 5 мая в 8.35 диспетчеру Службы спасения поступила информация, что по улице Исанова мужчина хочет прыгнуть с восьмого этажа. Спасатели прибыли на место в 8.45.

«Мужчина сидел на подоконнике восьмого этажа. Находившиеся на месте милиционеры сказали, что, со слов мужчины, внутри квартиры находятся люди, угрожающие ему. Спасателям запретили вскрывать дверь до прибытия оперативной группы, так как это может быть опасно. Во время беседы со спасателем мужчина говорил, что не собирается прыгать, но его заставляет это сделать человек, находящийся в квартире. Проведение спасательных работ с крыши не представилось возможным, поскольку не было доступа к чердаку. Для эвакуации с использованием лестницы на место вызвали пожарный автоподъемник, но машину вернули по пути, так как мужчина уже прыгнул», — пояснили в МЧС.

В ведомстве добавили, что дверь квартиры взломали. В ней никого не было.