Мужчина привязал ребенка к машине и протащил его несколько метров в Бишкеке

В Бишкеке мужчина привязал ребенка к машине и протащил его несколько метров. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

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Уточняется, что 27 апреля, примерно в 8.00, в милицию поступило сообщение о том, что в жилмассиве «Алтын Казык» мужчина избивает ребенка.

«Девятилетнего мальчика Ж.К. избил его 32-летний родственник Б.С. Он привязал ребенка веревкой к автомашине BMW и протащил несколько метров. Мальчика доставили в больницу. Родственник задержан. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в ГУВД.

По предварительным данным, мама мальчика сейчас находится в России на заработках, отца нет.

«Ребенка оставили у родственников. Проводятся следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР», — рассказали в ГУВД.