В Бишкеке неизвестные избили кассира и ограбили магазин

В Бишкеке двое неизвестных избили кассира и ограбили магазин «Супер Арзан». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Мужчины ворвались в магазин в черных масках и камуфлированной форме.

«Злоумышленники угрожали кассиру и охраннику магазина неустановленным огнестрельным оружием и избили их. Грабители украли примерно 35 тысяч сомов и скрылись. Начато досудебное производство по статье «Разбой» УК КР. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых», — сказали в ГУВД.