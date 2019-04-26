После драки с сотрудниками ГКНБ пострадал милиционер Октябрьского РОВД

Милиционер Октябрьского РОВД также пострадал во время задержания сотрудников ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что инцидент начался в кафе, где силовики сидели до полуночи. Когда охранник попросил их разойтись, сотрудники ГКНБ его избили.

«Охранника кафе ранили острым предметом. Прибывшие на место милиционеры доставили в РОВД шесть человек. При задержании сотрудники девятой службы ГКНБ оказали сопротивление. Позже около 20 человек прибыли в РОВД для того, чтобы оказать давление на следствие. Они вступили в драку с оперативным сотрудником», — сообщили редакции.

По данным 24.kg, в настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении двух пострадавших — охранника кафе и милиционера.

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности сообщили, что сейчас ведомство проводит разбирательство.

«Если факт драки подтвердится, в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры», — прокомментировали в ГКНБ.