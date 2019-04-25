В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержана член Совета по отбору судей

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве А.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что у задержанной четыре эпизода мошенничества.

«26 января 2019 года в УВД Октябрьского района с заявлением обратился Ж.Т. Он попросил принять меры в отношении гражданки А.Т., которая под предлогом оказания юридического сопровождения в судебных инстанциях по гражданскому делу взяла у него $50 тысяч и скрылась. Позже в милицию поступило заявление от Э.Н. Подозреваемая взяла у нее $57 тысяч в январе 2018 года и скрылась. Точно так же в апреле 2017-го подозреваемая взяла $6 тысяч у Д.Т. Кроме того, с просьбой принять меры в милицию обратился Д.И. Подозреваемая взяла у него $17,5 тысячи и скрылась», — сообщили в ГУВД.

Октябрьский районный суд Бишкека избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца с содержанием в СИЗО-1. Однако через два дня подозреваемая была госпитализирована в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас она находится под круглосуточной охраной.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что подозреваемой по делу проходит член Совета по отбору судей Асель Толомушева.

Асель Толомушева в Совете по отбору судей работает с 2014 года. До этого она занималась адвокатской деятельностью.

Граждан, пострадавших от преступных действий Асель Толомушевой, просят обращаться в УВД Октябрьского района по телефонам: 0550102086, 0551102906, 0554102286, 0559102219 и 0555102905.