14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержана член Совета по отбору судей

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве А.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что у задержанной четыре эпизода мошенничества.

«26 января 2019 года в УВД Октябрьского района с заявлением обратился Ж.Т. Он попросил принять меры в отношении гражданки А.Т., которая под предлогом оказания юридического сопровождения в судебных инстанциях по гражданскому делу взяла у него $50 тысяч и скрылась. Позже в милицию поступило заявление от Э.Н. Подозреваемая взяла у нее $57 тысяч в январе 2018 года и скрылась. Точно так же в апреле 2017-го подозреваемая взяла $6 тысяч у Д.Т. Кроме того, с просьбой принять меры в милицию обратился Д.И. Подозреваемая взяла у него $17,5 тысячи и скрылась», — сообщили в ГУВД.

Октябрьский районный суд Бишкека избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца с содержанием в СИЗО-1. Однако через два дня подозреваемая была госпитализирована в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас она находится под круглосуточной охраной.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что подозреваемой по делу проходит член Совета по отбору судей Асель Толомушева.

Асель Толомушева в Совете по отбору судей работает с 2014 года. До этого она занималась адвокатской деятельностью.

Граждан, пострадавших от преступных действий Асель Толомушевой, просят обращаться в УВД Октябрьского района по телефонам: 0550102086, 0551102906, 0554102286, 0559102219 и 0555102905.
Ссылка:
просмотров: 942
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина обещал сделать мебель, взял у заказчицы деньги и скрылся
В Москве задержан находящийся в межгосударственном розыске гражданин Кыргызстана
Почти на $1 миллион обманули Apple китайские студенты
В Чуйской области мужчина знакомился с женщинами, брал у них деньги и исчезал
В Чуйской области инспекторы УОБДД задержали лжесотрудника ГКНБ
В Бишкеке мужчина, пообещав сделать визу в США, взял деньги и скрылся
В Чуйской области лжесотрудник ГКНБ хотел вывезти трубы со склада ТЭЦ Бишкека
В Таласе лжесотрудник ГКНБ пытался проверить госучреждения
Мошенничество на имени президента. Дело находится в Верховном суде
В Кыргызстане Совет по отбору судей возглавила Эльмира Барыктабасова
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке горит кафе В Бишкеке горит кафе
На&nbsp;границе опять конфликт. Стычка между жителями Баткена и&nbsp;Воруха На границе опять конфликт. Стычка между жителями Баткена и Воруха
В&nbsp;Балыкчи мужчина изнасиловал шестиклассницу В Балыкчи мужчина изнасиловал шестиклассницу
В&nbsp;Бишкеке водитель Honda CRV наехал на&nbsp;бетонное ограждение и&nbsp;слетел с&nbsp;моста В Бишкеке водитель Honda CRV наехал на бетонное ограждение и слетел с моста
Бизнес
&laquo;Биринчи МФК&raquo; открыла филиал в&nbsp;Бишкеке «Биринчи МФК» открыла филиал в Бишкеке
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»