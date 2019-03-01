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Сюжет: Милицейские ЧП (58)

Милиционеры избили мужчину. ГУВД Бишкека выясняет обстоятельства

В Главном управлении внутренних дел Бишкека прокомментировали информацию об избиении милиционерами Эльдияра Асангариева. 

По данным ведомства, служба внутренних расследований проверяет факт.

В ГУВД заявили, что решением суда торговый павильон должны были принудительно демонтировать. Во время его погрузки между владельцем Эльдияром Асангариевым, его водителем, судебными исполнителями и председателем ТСЖ «Милый дом» возникла ссора.

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«Эльдияр Асангариев выражался нецензурными словами, кидался на милиционеров, судебных исполнителей и препятствовал исполнению решения суда. На уговоры не реагировал. Во время погрузки владелец торговой точки и его водитель пытались вытолкать водителя манипулятора из кабины. Нарушители оскорбили сотрудников милиции, судебных исполнителей и представителей ТСЖ «Милый дом», — сообщили в ведомстве.

В ГУВД пояснили, что с заявлением в милицию обратилась судебный исполнитель Октябрьского района. Она просила принять меры в отношении лиц, оказавших физическое сопротивление при исполнении судебного решения.

«Председатель ТСЖ «Милый дом» также написала заявление, что во время демонтажа павильона ей  нанесли телесные повреждения. Во время инцидента телесные повреждения получил участковый уполномоченный ГОМ-3. Мужчин доставили в ГОМ, что зарегистрировано в книге учета доставленных. Эльдияр Асангариев, чтобы избежать ответственности, вызвал скорую помощь и заявил, что избит работниками милиции. Начато досудебное производство в отношении Эльдияра Асангариева и его водителя. Для объективного расследования и выяснения всех обстоятельств служба внутренних расследований проводит служебную проверку», — рассказали в ведомстве.

Ранее адвокат Бактыбек Асамудинов сообщил, что в Бишкеке сотрудники РОВД Октябрьского района жестоко избили мужчину и его водителя. Потерпевший госпитализирован в Национальный госпиталь с переломом позвоночника.
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