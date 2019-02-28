В Бишкеке сотрудники милиции жестоко избили мужчину и его водителя

В Бишкеке сотрудники РОВД Октябрьского района жестоко избили мужчину и его водителя. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Асамудинов.

По его словам, сейчас потерпевший Эльдияр Асангариев госпитализирован в Национальный госпиталь с переломом позвоночника.

«26 февраля по решению суда судоисполнители должны были демонтировать павильон в микрорайоне «Асанбай». Мой подзащитный спросил, куда увозят его водителя, за это его скрутили и привезли в ГОМ. Там пять-шесть человек избили Эльдияра Асангариева. На скорой помощи его увезли в больницу. Оснований для задержания моего подзащитного не было», — сказал Бактыбек Асамудинов.

Адвокат отметил, что после случившегося он позвонил в службу внутренних расследований МВД. Не дождавшись милиционеров, юрист обратился в прокуратуру Октябрьского района.

«По факту пыток возбудили уголовное дело по статье «Пытки» УК КР, его направили в ГКНБ. Мать потерпевшего за дверью стояла, просила не бить ее сына, но милиционеры ее не послушались. Мы попросим изъять видеосъемку ГОМ, где били Эльдияра Асангариева, но я уверен, что милиционеры скажут, что видеозапись потерялась», — добавил Бактыбек Асамудинов.