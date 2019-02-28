19:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП (57)

В Бишкеке сотрудники милиции жестоко избили мужчину и его водителя

В Бишкеке сотрудники РОВД Октябрьского района жестоко избили мужчину и его водителя. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Асамудинов.

По его словам, сейчас потерпевший Эльдияр Асангариев госпитализирован в Национальный госпиталь с переломом позвоночника.

«26 февраля по решению суда судоисполнители должны были демонтировать павильон в микрорайоне «Асанбай». Мой подзащитный спросил, куда увозят его водителя, за это его скрутили и привезли в ГОМ. Там пять-шесть человек избили Эльдияра Асангариева. На скорой помощи его увезли в больницу. Оснований для задержания моего подзащитного не было», — сказал Бактыбек Асамудинов.

Адвокат отметил, что после случившегося он позвонил в службу внутренних расследований МВД. Не дождавшись милиционеров, юрист обратился в прокуратуру Октябрьского района.

«По факту пыток возбудили уголовное дело по статье «Пытки» УК КР, его направили в ГКНБ. Мать потерпевшего за дверью стояла, просила не бить ее сына, но милиционеры ее не послушались. Мы попросим изъять видеосъемку ГОМ, где били Эльдияра Асангариева, но я уверен, что милиционеры скажут, что видеозапись потерялась», — добавил Бактыбек Асамудинов.
Ссылка:
просмотров: 637
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте восемь неизвестных избили инвалида по слуху
В Новопавловке грабители избили пожилую хозяйку дома за 2 тысячи сомов
В Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в похищении и жестоком избиении
Избитый сын Молдомусы Конгантиева отказался от претензий к обидчику
В Москве дворника из Кыргызстана избил работодатель
В городе Ош милиция задержала подростков, издевавшихся над пожилым мужчиной
Кыргызстанец изменил показания и говорит: в полиции Магнитогорска его не били
В Кемине сотрудница айыл окмоту обвинила местного депутата в избиении
В Оше чемпиона ММА и члена ОПГ освободили от уголовной ответственности
В городе Ош муж жестоко избил жену и сбежал в Россию
Популярные новости
Попавшая в&nbsp;ДТП стилист Асель Мамбеткалиева скончалась, не&nbsp;приходя в&nbsp;сознание Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева скончалась, не приходя в сознание
В&nbsp;Оше мужчина до&nbsp;смерти избил свою жену за&nbsp;500 сомов В Оше мужчина до смерти избил свою жену за 500 сомов
Личность упавшего с&nbsp;моста и&nbsp;погибшего в&nbsp;Бишкеке парня установили Личность упавшего с моста и погибшего в Бишкеке парня установили
Более 70&nbsp;автомобилей столкнулись на&nbsp;трассе в&nbsp;Канаде Более 70 автомобилей столкнулись на трассе в Канаде
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит газопровод-отвод &laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмок&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмок»
Сеть 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! охватила новые территории Баткенской области Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно