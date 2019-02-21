В Таласе лжесотрудник ГКНБ пытался проверить госучреждения

В Таласской области задержали лжесотрудника Антикоррупционной службы ГКНБ. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

39-летний М.Н.К., представляясь работником АКС ГКНБ, намеревался проверить финансово-хозяйственную деятельность дорожно-эксплуатационных управлений департамента дорожного хозяйства.

«Известно, что задержанный и ранее, используя поддельные документы — удостоверение сотрудника АКС ГКНБ и постановление о проведении проверок, систематически проверял госучреждения в разных регионах республики. Он хотел получить материальное вознаграждение за сокрытие якобы выявленных нарушений. Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области», — отметили в ГКНБ.

АКС ГКНБ просит всех пострадавших граждан обратиться в дежурную службу по телефону 0312660475, а также в территориальные управления (телефоны доверия), работающие в круглосуточном режиме: