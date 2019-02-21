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Происшествия

В Таласе лжесотрудник ГКНБ пытался проверить госучреждения

В Таласской области задержали лжесотрудника Антикоррупционной службы ГКНБ. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

39-летний М.Н.К., представляясь работником АКС ГКНБ, намеревался проверить финансово-хозяйственную деятельность дорожно-эксплуатационных управлений департамента дорожного хозяйства.

«Известно, что задержанный и ранее, используя поддельные документы — удостоверение сотрудника АКС ГКНБ и постановление о проведении проверок, систематически проверял госучреждения в разных регионах республики. Он хотел получить материальное вознаграждение за сокрытие якобы выявленных нарушений. Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области», — отметили в ГКНБ.

АКС ГКНБ просит всех пострадавших граждан обратиться в дежурную службу по телефону 0312660475, а также в территориальные управления (телефоны доверия), работающие в круглосуточном режиме:

  • Чуйская область — 0312540719;
  • Джалал-Абадская область — 0372256049;
  • Ошская область — 0322223078;
  • Иссык-Кульская область — 0392251180;
  • Таласская область — 0342252043;
  • Нарынская область — 0352250849;
  • Баткенская область — 0362250033.
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