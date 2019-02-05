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Происшествия

Сообщение о заложенной в аэропорту «Манас» бомбе поступило из-за рубежа

Сообщение о заложенном взрывном устройстве в международном аэропорту «Манас» поступило на электронную почту одной из авикомпаний. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что сегодня в 14.41 на электронную почту одной из авиакомпаний Кыргызстана поступило сообщение о якобы заложенном в одном из зданий взрывном устройстве с активированным таймером.

На место происшествия выехали оперативно-следственные и дежурные группы ГКНБ и МВД. В ходе осмотра аэровокзального комплекса, воздушных судов и других зданий каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

По предварительным данным, сообщение отправлено из-за рубежа. В настоящее время аэропорты КР работают в штатном режиме.

Органами спецслужб проводится комплекс мероприятий по выявлению злоумышленников, заявивших заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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