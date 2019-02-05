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Происшествия

Контрабанду сигарет на 240 тысяч сомов задержали таможенники Кыргызстана

В Ошской области задержан контрабандный груз — табачная продукция. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, сотрудники Юго-западной таможни в районе пункта пропуска «Достук» остановили автомашину «ДЭУ Калос». При осмотре салона и багажного отсека обнаружено четыре тысячи пачек сигарет Compliment немецкого производства без акцизных марок.

«Водитель задержанного транспортного средства не смог представить документы, разрешающие легальный ввоз табачной продукции на территорию ЕАЭС. Среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 240 тысяч сомов. Собранные материалы передали в прокуратуру Ошской области», —  проинформировали в ГТС.
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