В Оше квартирантка бросила малолетних детей на съемной квартире

Фото УВД Оша. Десять дней за брошенными детьми присматривала хозяйка квартиры

В Оше женщина бросила двух малолетних дочерей на съемной квартире. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели рейд «Ночной подросток». В одной из квартир города милиционеры выявили оставленных без присмотра двух малолетних детей.

«Выяснилось, что мать девочек жила в квартире временно. Десять дней назад вышла из дома на работу и не вернулась. Хозяйка квартиры не знает данных женщины. Все это время хозяйка присматривала за детьми. Со слов детей, одну девочку зовут Мадина, вторую — Бубина, а мать — Хаитхон. Сейчас детей поместили в детский дом. Милиционеры ищут женщину», — сообщили в УВД.