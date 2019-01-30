В Бишкеке уволенный из милиции сотрудник вымогал у девушки 20 тысяч сомов

В Бишкеке при получении взятки задержан бывший сотрудник ОВД Майлуу-Суу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ранее в службу внутренних расследований МВД обратилась Ж.Н. Она указала, что сотрудник милиции по имени Каныбек вымогает у нее 20 тысяч сомов.

«Девушка пояснила, что милиционер требовал деньги за то, что не выложит в интернет видео с ней. Вымогателя поймали с поличным при получении денег. При обыске у него обнаружили служебное удостоверение милиционера ИВС ОВД Майлуу-Суу сержанта милиции Ы. уулу К. Выяснилось, что мужчину уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Задержанный водворен в ИВС», — отметили в ведомстве.