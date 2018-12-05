Задержан водитель, сбивший насмерть человека и скрывшийся с места ДТП

Сотрудники милиции задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 3 декабря, примерно в 02.20, на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт, у села Красная Речка, водитель «Мерседеса» сбил 18-летнего парня, который толкал свою сломанную машину. После наезда виновник, не оказав первую медицинскую помощь и не вызвав скорую, скрылся.

Пострадавший от полученных травм скончался в машине скорой помощи по пути в больницу Канта.

Вчера, 4 декабря, по выпавшей на месте ДТП фаре установили марку автомашины, а затем и ее владельца. Им оказался житель села Дмитриевка, 1955 года рождения.