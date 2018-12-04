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В Чуйской области задержали более 39 тонн ГСМ с поддельными документами

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями на территории Чуйской области Кыргызстана задержали более 39 тонн ГСМ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в Аламединском районе остановили бензовоз DAF с прицепом-цистерной. Водитель представил сопроводительную накладную ОсОО «А.О.» и счет-фактуру на бензин АИ-92 объемом 39,2 тонны. Он же рассказал, что ГСМ отгрузили в Токмаке.

«Согласно представленным документам, установку контрольных пломб и отпуск ГСМ осуществил ответственный работник Управления ГНС по Сокулукскому району. Но сотрудникам ГСБЭП он рассказал, что не отпускал задержанные ГСМ и не устанавливал контрольные пломбы на цистерне. Из-за того, что есть признаки подделки сопроводительных документов, автомобиль водворили на штрафстоянку до выяснения обстоятельств дела. Устанавливается ущерб госбюджету», — говорится в сообщении.
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