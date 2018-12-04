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Сюжет: Пожары на Ошском рынке (87)

Пожар на Ошском рынке. Сгорело около 500 квадратных метров

Площадь возгорания на Ошском рынке составила около 500 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании на пересечении улиц Бейшеналиевой и Сыдыкова поступило в 23.38. Причина пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.

На месте работали шесть пожарных расчетов, оперативная группа Управления МЧС КР, штаб пожаротушения, оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями при МЧС КР, сотрудники МВД КР.

С начала года это четвертый пожар на Ошском рынке. Торговцы не раз выходили на митинги с требованием восстановить им рабочие места и компенсировать ущерб. Ранее столичная мэрия выплатила пострадавшим по 10 тысяч сомов. Арестованных директора рынка «Берекет» и сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, позже отпустили под домашний арест.
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