Очередной пожар на Ошском рынке. В МЧС выясняют причины

Минувшей ночью на Ошском рынке произошел очередной пожар. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Возгорание произошло на территории вещевого рынка. В 3.00 пожар полностью потушили.

В настоящее время выясняются причины пожара, уточняются площадь и причиненный ущерб.

Отметим, с начала года это четвертый пожар на Ошском рынке. Торговцы не раз выходили на митинги с требованием восстановить им рабочие места и компенсировать ущерб. Ранее столичная мэрия выплатила пострадавшим по 10 тысяч сомов. Арестованных директора рынка «Берекет» и сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, позже отпустили под домашний арест.