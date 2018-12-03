12:42
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке водитель такси домогался пассажирки. Компания не реагирует

Водитель такси в Бишкеке домогался пассажирки. Отправил ей смс непристойного характера, пока довозил до требуемого адреса. Она рассказала об инциденте старшему брату Эркину Абдыкалыкову, который и описал историю на своей страничке в Facebook.

По его словам, девушка вместе с другой родственницей, которой только исполнилось 10 лет, поехали в гости к родне. Вызвали SMS такси. Машина приехала быстро. За рулем находился молодой парень. Он отвез клиентов. По дороге на ее номер пришло сообщение с номера водителя такси. Девушка, испугавшись, что таксист будет приставать к ней и сестренке, позвонила брату, чтобы тот ее встретил.

«Она мне показала это сообщение, я выбежал на улицу. Стал требовать объяснений от таксиста, тот начал врать, что кто-то другой отправил сообщение с его номера. Утверждал, что у него самого супруга и дети. Я не сдержался и ударил наглеца», — сказал Эркин Абдыкалыков. 

Я требовал от компании принять меры в отношении своего сотрудника. Но поскольку ни публичных извинений, ничего так мы с сестренкой и не дождались, сегодня подали заявление в РОВД Первомайского района.

Эркин Абдыкалыков
В милиции заявление приняли. Началась проверка. 
Ссылка:
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
В Чикаго задежан кыргызстанец по подозрению в сексуальном домогательстве
В Таласе на таксиста напали граждане Казахстана
Юрист рассказал, кто подставил таксиста, обвиняемого в торговле наркотиками
Мать таксиста, подозреваемого в наркоторговле, просит защиты у президента
В Оше военного-контрактника, убившего таксиста, приговорили к 22 годам тюрьмы
Адвокаты осужденного за изнасилование таксиста обжалуют приговор
В Москве разыскивается банда выходцев из Кыргызстана
Такси «Жорго» вновь отличилось. Водитель нецензурно обругал школьника
Угнавший такси хореограф получил восемь лет тюрьмы
Жүргүнчүнү зордуктаган таксист 8 жылга кесилди
Популярные новости
В&nbsp;Китае только в&nbsp;одном районе задержали около 22&nbsp;тысяч кыргызов В Китае только в одном районе задержали около 22 тысяч кыргызов
Массовая драка школьников в&nbsp;Оше. Задержаны 30&nbsp;человек Массовая драка школьников в Оше. Задержаны 30 человек
Более $30 тысяч пыталась провезти в&nbsp;трусах в&nbsp;Кыргызстан гражданка Узбекистана Более $30 тысяч пыталась провезти в трусах в Кыргызстан гражданка Узбекистана
В&nbsp;США осужденный признался, что убил 90&nbsp;человек за&nbsp;35&nbsp;лет В США осужденный признался, что убил 90 человек за 35 лет
Бизнес
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;рассрочку без первого взноса и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны Xiaomi в рассрочку без первого взноса и переплаты в O!Store
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил финансовой грамотности школьников по&nbsp;всей республике «Бакай Банк» обучил финансовой грамотности школьников по всей республике
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте