В Бишкеке водитель такси домогался пассажирки. Компания не реагирует

Водитель такси в Бишкеке домогался пассажирки. Отправил ей смс непристойного характера, пока довозил до требуемого адреса. Она рассказала об инциденте старшему брату Эркину Абдыкалыкову, который и описал историю на своей страничке в Facebook.

По его словам, девушка вместе с другой родственницей, которой только исполнилось 10 лет, поехали в гости к родне. Вызвали SMS такси. Машина приехала быстро. За рулем находился молодой парень. Он отвез клиентов. По дороге на ее номер пришло сообщение с номера водителя такси. Девушка, испугавшись, что таксист будет приставать к ней и сестренке, позвонила брату, чтобы тот ее встретил.

«Она мне показала это сообщение, я выбежал на улицу. Стал требовать объяснений от таксиста, тот начал врать, что кто-то другой отправил сообщение с его номера. Утверждал, что у него самого супруга и дети. Я не сдержался и ударил наглеца», — сказал Эркин Абдыкалыков.

Я требовал от компании принять меры в отношении своего сотрудника. Но поскольку ни публичных извинений, ничего так мы с сестренкой и не дождались, сегодня подали заявление в РОВД Первомайского района. Эркин Абдыкалыков

В милиции заявление приняли. Началась проверка.