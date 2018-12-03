40 кыргызстанцев обманули, и они остались без работы и жилья в России

Сорок граждан Кыргызстана, приехавших на работу в Россию, остались на улице. Об этом обманутые мигранты записали видеообращение и опубликовали его в Facеbook.

По их словам, они без денег находятся в 300 километрах от Москвы. Среди них есть и женщины.

«Мы приехали в Россию работать на стройке. Компания, которая отправила нас в Россию, обманула. Сейчас 40 кыргызстанцев стоят в 20-градусный мороз на улице», — рассказали на видео.

По данным посольства Кыргызстана в России, представители диаспоры кыргызов в Москве привезли мигрантов в гостиницу.

«Вчера представители посольства и миграционной службы встретились с ними. Решаем, что делать дальше», — сообщили в посольстве 24.kg.