Кыргызские компании без разрешения добывали и тоннами вывозили в Китай сурьму

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызстана выявила в Ошской области две компании, которые незаконно добывали и экспортировали в Китай сурьму. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ОсОО «У.Т. и К.» в 2017 году и с 1 января по 30 июня 2018-го экспортировало 1 тысячу 764 тонны содержащей сурьму руды и концентрата в КНР. При этом в лицензии, подтверждающей происхождение товара, указано, что руда и концентрат добыты на месторождении Алик Аликсуяк в Алайском районе Ошской области.

Однако в Министерстве экономики ГСБЭП заявили, что разрешительных документов на импорт и экспорт руды и концентратов цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, не выдавали. Стоит отметить, что по решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) руды и концентраты цветных металлов, содержащие драгоценные металлы, подлежат лицензированию.

ОсОО «У.Т. и К.» экспортировало содержащую сурьму руду и концентрат без лицензии на общую сумму более 6,2 миллиона сомов.

Согласно представленным сведениям управления налоговой службы по Ошу, ОсОО в прошлом году получило доход на 3 миллиона 855 тысяч сомов, из которых прибыль составила 180 тысяч 330 сомов, налог — 18 тысяч 330 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 «Незаконное предпринимательство» УК КР. Ведется расследование.

Второй факт незаконного экспорта руды выявлен также в Ошской области. По данным Юго-Западной таможни, ОсОО «Т.С.» экспорировало в Китай в 2017 году 885,4 тонны, а с 1 января по 30 июля 2018-го — 537,5 тонны содержащей сурьму руды и концентрата.

По информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, ОсОО «Т.С.» имеет лицензию на разведку без права разработки месторождений и вывоз сурьмосодержащих концентратов за пределы Кыргызстана. Минэкономики также не выдавало компании разрешения на импорт и экспорт руды и концентратов цветных металлов, содержащих драгоценные металлы.

ОсОО «Т.С.» за 2017-2018 годы без соответствующей лицензии на экспорт вывезено сурьмасодержащей руды и концентрата на 4,3 миллиона сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 «Незаконное предпринимательство» УК КР. Ведется расследование.