Массовая драка школьников в Оше. Задержаны 30 человек

Около 30 учащихся местной школы в Кара-Суйском районе Ошской области задержаны после массовой драки. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что ЧП произошло еще ночью 22 ноября. В дежурную часть УВД поступил телефонный звонок о драке подростков.

Выехав на место инцидента, сотрудники милиции задержали 31 подростка. Все они ученики 10-х и 11-х классов школ, расположенных в айылах Жоош и Сарай.

Один подросток получил ранения острым предметом. Он госпитализирован в районную больницу. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

УВД региона проводит разбирательство, по окончании которого будет дана юридическая оценка происшествию.