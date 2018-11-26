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Происшествия

Эвакуация автомобилей. Ущерб государству оценивается в 9 миллионов сомов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями совместно с Генпрокуратурой выявила коррупционную схему по эвакуации автомобилей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, к схеме причастны должностные лица Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД), Госагентства антимонопольного регулирования и ОсОО «Портал групп».

«В декабре 2017 года тендерной комиссией ГУОБДД МВД для лоббирования интересов ОсОО «Портал групп» на портале госзакупок проведен формальный конкурс на услуги эвакуатора на сумму 1 сом. Ранее уже была определена и согласована с Госантимонополией стоимость услуг эвакуатора в 1,5 тысячи сомов за эвакуацию одного транспортного средства. Тендер признали несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов. После этого заключен договор с руководством ОсОО «Портал групп». Данный факт является грубейшим нарушением закона о госзакупках, так как должна была быть указана ранее определенная сумма», — говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас стоимость эвакуации составляет 1 тысячу 350 сомов. При этом на эвакуаторе увозят два автомобиля одновременно, что кардинально влияет на формирование себестоимости услуг эвакуации. Стоимость эвакуации транспорта на каждый город должна формироваться с учетом размеров различных городов. Но сейчас она едина по всей стране.

Согласно расчетам независимых аудиторов и специалистов в области перевозок и обеспечения безопасности на дорогах, сумма эвакуации одного автомобиля должна быть не более 600 сомов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Госантимонополия незаконно согласовала и установила стоимость услуги эвакуации без проведения соответствующих экспертных заключений. Кроме того, в течение шести дней для эксперимента велось наблюдение за эвакуацией. В этот период эвакуировано 306 автомобилей, но протоколы составлены только на 106 машин. За шесть дней государству нанесен материальный ущерб на 200 тысяч сомов. В итоге за шесть месяцев ущерб государству оценивается в 9,8 миллиона сомов», — рассказали в ГСБЭП.

20 ноября 2018 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 166 «Мошенничество» и 304 «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса. Ведется следствие.
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