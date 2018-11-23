В Таласе школьник изнасиловал 13-летнюю. Жертва призналась об этом в суде

Таласский городской суд вернул в прокуратуру Кара-Бууринского района уголовное дело школьника, обвиняемого в развратных действиях, на восполнение пробелов следствия.

16-летний подросток обманом увел 13-летнюю девочку к каналу и там заставил трогать его половой орган. Таким образом девочке нанесен моральный и физический вред здоровью.

Ранее в Кара-Бууринском районном суде законные представители потерпевшей заявили, что у них нет претензий к подростку, и написали встречное заявление об отказе от обвинения.

Суд, удалив из зала обвиняемого, допросил потерпевшую. Она призналась, что во время следствия соврала об отсутствии полового контакта. «Я побоялась отца, но Баяман меня изнасиловал», — рассказала потерпевшая.

Суд посчитал, что следствие неправильно квалифицировало обвинение подсудимому. В постановлении указано, что парень совершил более тяжкое преступление, нежели развратные действия.