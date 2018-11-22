Авария на бишкекской теплотрассе. Жители «Востока-5» остались без отопления

В столичном микрорайоне «Восток-5» произошла авария на теплотрассе. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Бишкектеплосеть».

Отмечается, что произошел порыв трубопровода к жилым домам в «Востоке-5».

Жители 15 многоэтажек остались без отопления и горячей воды.

Накануне вечером при плановом обходе сотрудники компании обнаружили свищ на обратном трубопроводе возле жилого дома № 1/2. От отопления и горячего водоснабжения отключены соседние дома. В настоящее время ведутся ремонтные работы, к вечеру теплоснабжение и подачу горячей воды возобновят.