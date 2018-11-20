В Бишкеке мужчина избил фельдшера скорой помощи. Медика обвинили в провокации

В Бишкеке пьяный супруг пациентки избил фельдшера скорой помощи. Об этом 24.kg сообщил главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, экспертиза установила, что у медика тупая травма грудной клетки и раны кистей.

«Вызов поступил вчера ночью. Женщина жаловалась на температуру и боль в горле. Днем она получила консультацию в поликлинике. Приехавший на место фельдшер дал рекомендации. Когда он выходил из дома, на него набросился пьяный супруг пациентки. Он возмутился, что бригада опоздала и не оказала помощи. На фельдшере, помимо телесных повреждений, порвана форма», — пояснил Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что нападавший был пьян, а фельдшер и водитель трезвы. Однако спустя некоторое время в скорую помощь позвонила дежурный по «102» и обвинила медиков в провокации.

«По идее, бригада скорой помощи этот вызов вообще не должна была обслуживать. Ночью позвонила дежурный капитан милиции Жылкычиева и заявила, что медики специально поздно приезжают на вызовы и провоцируют скандалы, а затем вызывают милицию. Милиционер утверждает, что нападавший был абсолютно трезвым, но анализы показали обратное. Нападавшего Адилета Орозбекова отпустили домой», — сказал Искендер Шаяхметов.

В ГУВД сообщили, что сегодня в милицию поступило два заявления — от фельдшера и нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».