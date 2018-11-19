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Происшествия

Пьяный мужчина представился сотрудником ГКНБ и угрожал людям пистолетом

В Бишкеке пьяный мужчина представился сотрудником ГКНБ и угрожал посетителям одного из развлекательных заведений. Информация об этом размещена в паблике bezpredelkg в социальной сети Instagram.

На записи видно, как двое мужчин выходят из кафе и идут в сторону других посетителей: трое мужчин и две девушки стоят на улице возле автомашины. Один из вышедших повернулся и достал оружие.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сообщили, что ведомство проверяет видео. Если окажется, что угрожавший посетителям мужчина действительно работает в госкомитете, в отношении него примут жесткие меры.
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