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Происшествия

В Кыргызстане мужчина застрелил кошку из ружья. Милиция ищет живодера

В Кыргызстане мужчина привязал кошку к трубам и расстрелял ее из пневматического ружья. Видео произошедшего распространяют в WhatsApp и социальных сетях.

В пресс-службе МВД сообщили, что милиция ищет живодера по всей стране. Устанавливаются владелец машины и место происшествия.

По уголовному законодательству Кыргызстана жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 расчетных показателей (5-10 тысяч сомов) либо общественными работами на срок от 120 до 150 часов.
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