Кыргызские паспорта продают в Telegram. ГРС переводит стрелки на милицию

В Telegram-канале «Купля, продажа г. Ош» продают паспорта Кыргызстана и России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил активист Шаирбек Маматокторов.

Он приложил скриншот, где участник группы под ником Джон Волк пишет, что изготавливает паспорта желающим.

В переписке с корреспондентом 24.kg пользователь Telegram подтвердил, что делает документы. Стоимость нелегальной услуги по изготовлению внутреннего паспорта Кыргызстана составляет от $1 тысячи.

В пресс-службе ГРС заявили, что подобная незаконная услуга практикуется давно. Ведомство не в силах бороться с этим явлением.

«Мы изготавливаем паспорта. Однако выявлять и пресекать подделку документов должны правоохранительные органы», — прокомментировали в ведомстве.