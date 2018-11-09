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Происшествия

В ДТП на автодороге Бишкек — Ош погиб один человек и пострадали девять

В результате столкновения двух автомобилей на 554-м километре автодороги Бишкек — Ош погиб один человек и получили травмы различной степени тяжести девять. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГУОБДД Джалал-Абадской области.

По его данным, авария произошла сегодня, около 11.00, в районе водохранилища Кайырма. Автомобиль «Тойота Ипсум» ехал из Джалал-Абада, а «Шевроле Ласетти» — в противоположном направлении. В «Тойоте» находились шесть человек, во втором автомобиле — четыре.

В результате столкновения один человек погиб, а девять пострадавших доставили в Базар-Коргонскую территориальную больницу. На месте работают сотрудники ГУОБДД. Личность погибшего устанавливается.
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