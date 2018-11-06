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Происшествия

По факту ранения депутата в Лейлеке возбудили уголовное дело

По факту стрельбы в депутата местного кенеша возбудили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

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Состояние потерпевшего оценивают как средней тяжести.

«5 ноября неизвестные выстрелили в спину депутату местного кенеша. Инцидент произошел около его дома в селе Арка-2 Лейлекского района. Стрелявший скрылся. 32-летний Кубаныч Баянов госпитализирован в больницу таджикского Худжанта», — отметили в УВД.

Создана оперативно-следственная группа. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство» Уголовного кодекса КР.
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