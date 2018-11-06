За жестокое избиение дочери женщина отделалась штрафом в 5 тысяч сомов

Первомайский районный суд Бишкека признал виновной П.О. в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

В приговоре суда указано, что в заключении медики зафиксировали у восьмилетней девочки кровоподтеки, определив легкий вред здоровью.

В ходе суда женщина не признала вины. Она заявила, что с мужем развелась и воспитывала дочь, как могла, однако бывший супруг забрал ребенка.

Бывший муж подсудимой рассказал, что мать его ребенка плохо относилась к дочери почти с самого рождения. После развода он заметил, что ребенок стал раздражительным, обидчивым.

Установленные дома видеокамеры показали, что ребенка постоянно били. Разговоры о неприемлемости такого воспитания не помогли.

В итоге женщину приговорили к выплате штрафа в размере 5 тысяч сомов.