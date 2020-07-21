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Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента КР Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Первомайский районный суд города Бишкек, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР.

С учетом представленных материалов соответствующих государственных органов Президент согласился с предложениями Совета по 9 кандидатам на должности судей.

Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.

По 9 кандидатам на должности судей местных судов Президентом КР изданы указы.

Первым Указом отобранные 9 кандидатов назначены на должности судей соответствующего местного суда на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Первомайский районный суд города Бишкек:

— Боромбаев Абдуразак Эсентаевич;
— Жаныбек кызы Венера;
— Исаева Кундус Кедейкановна;
— Каипов Эмилбек Осконбаевич;
— Калыбаев Алмаз Жээнкулович;
— Сатарова Айнура Мелисовна;
— Сыдыков Марат Райымбекович;
— Термечиков Мирлан Арстанбекович;
— Уметова Айгуль Таштанбековна.

Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/160163/
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