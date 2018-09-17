Учеников столичной школы № 12 насильно переводят в школу № 53. Родители против

Министерство образования сообщило родителям учеников бишкекской школы № 12, «какие классы будут ходить в школу № 53, расположенную в микрорайоне «Восток-5». Об этом говорится в петиции, размещенной на сайте change.org.

При этом родители отмечают, что им предстоит заниматься благоустройством школы № 53.

«Родители и так возложили на себя обеспечение нахождения в государственном бесплатном учреждении своих детей, которые по закону имеют право на бесплатное и обязательное получение начального и среднего образования», — говорится в петиции.

Ранее Министерство образования сообщало, что школы Кыргызстана переполнены в полтора раза и ведомство работает над тем, чтобы распределение учащихся было равномерным. В частности, оно предложило мэрии объединить перегруженные школы № 12, 61, 29 с незагруженными школами № 53, 14, 39.