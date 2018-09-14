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Общество

Как разгрузить школы? Решение проблемы ищут чиновники Министерства образования

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева отметила на пресс-конференции, что на укомплектованность школ большое влияние оказывает качество образования в них.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы распределение учащихся было равномерным. Бывают случаи, когда одна школа переукомплектована, а в другой не хватает учеников. Такие факты есть и в Бишкеке»,  отметила она.

По ее словам, в столице 22 переукомплектованных школы. Ведомство совместно с мэрией сейчас изучает возможность возведения к ним пристроек.  Министр добавила, что в Кыргызстане 193 школы нуждаются в новом строительстве или капитальном ремонте.

«Булан институт в своем докладе правильно указал, что некоторые школы в Кыргызстане построены не там, где в них была необходимость, а там, где их строительство было пролоббировано разными лицами. Кроме того, много школ построено методом ашара, и ни о каком качестве не может быть и речи.  Это привело к тому, что многим таким объектам требуется капитальный ремонт или строительство новых зданий», — отметила она.

За пять лет в Кыргызстане построено 272 школы. К началу 2018-2019 учебного года сданы в эксплуатацию 22 новые. 
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