Школы Кыргызстана переполнены в полтора раза. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По данным ведомства, в республике функционирует 2 тысячи 262 школы, в которых учится 1 миллион 223 ребенка, при этом проектная мощность учебных заведений составляет 774 тысячи 120 мест.

«В одну смену обучаются ученики 446 учебных заведений республики, в две смены организован процесс в 1 тысяче 657 школах, а еще в 159 из-за перегруженности организовано обучение начальной школы в так называемую подсмену по гибкому расписанию», — отметили в МОиН.

В ведомстве констатировали, что в стране с каждым годом число учащихся становится все больше.

«Их численность только по сравнению с 2017 годом возросла на 4 процента, а по сравнению с 2012-м — на 18 процентов. В городах увеличение произошло на 25 процентов, в селе — на 14 процентов. Проблема перегруженности в большей степени наблюдается в школах Бишкека и Чуйской области, и возникла она из-за миграции», — проинформировали в ведомстве.