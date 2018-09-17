Кыргызстан попал в рейтинг стран с самыми вредными кухнями

Кыргызстан попал в рейтинг стран с самыми вредными национальными кухнями, составленный журналистами РИА «Новости».

По мнению экспертов, в Кыргызстане предельно простая и суровая кухня: рис, мясо, хлеб и выпечка, в том числе жареная. Овощей и фруктов едят совсем немного — большая их часть отправляется на экспорт.

Одна из самых калорийных кухонь оказалась в Чехии. На втором месте национальная кухня США, в которой преобладают бургеры, пасты и пиццы, а также всевозможные вариации китайской кухни с жареным рисом.

Еще одной страной с жирной пищей стала Германия: свиная рулька, колбаски и сосиски, шницель и много пива. Кухня в Бельгии похожа на немецкую: тушеная крольчатина, бифштексы и гуляши.

Самой страдающей от ожирения страной стала Венгрия, в традиционной кухне которой преобладают гуляш, мясо, запеченные макароны, куриный паприкаш, что местные жители приправляют различными специями и соусами.

Арабские страны попали в список самых нездоровых кухонь мира из-за похлебок, люля-кебабов и восточных сладостей. Белоруссия оказалась в этом же списке из-за пристрастия ее жителей к блюдам из картофеля.

Также в список кухонь с нездоровой едой вошли Монголия, Туркменистан и Казахстан.