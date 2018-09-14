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Общество

Почти 500 человек в Кыргызстане получили статус кайрылмана

Почти 500 человек в Кыргызстане получили статус кайрылмана. Об этом сообщила на пресс-конференции завотделом по работе с кайрылманами и беженцами Госслужбы миграции КР Жыпар Мамбетова.

Больше всего кайрылманов прибыло из Таджикистана — 329 человек. Из Узбекистана переехали 130 человек, из Китая — 18.

По данным ведомства, преобладающее большинство прибывших этнических кыргызов оседают в Чуйской, Ошской областях и Бишкеке.

Жыпар Мамбетова сообщила, что часть памирских кыргызов, которые летом уехали домой, уже выехали в город Байдалат провинции Бадахшан за получением таджикской визы.

«Была информация, что они обиделись на кыргызское правительство и поэтому вернулись на Памир. Но это не соответствует действительности. Кое-кто из них попросил на время каникул поехать проведать родных», — отметила она.
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