Почти 500 человек в Кыргызстане получили статус кайрылмана. Об этом сообщила на пресс-конференции завотделом по работе с кайрылманами и беженцами Госслужбы миграции КР Жыпар Мамбетова.

Больше всего кайрылманов прибыло из Таджикистана — 329 человек. Из Узбекистана переехали 130 человек, из Китая — 18.

По данным ведомства, преобладающее большинство прибывших этнических кыргызов оседают в Чуйской, Ошской областях и Бишкеке.

Жыпар Мамбетова сообщила, что часть памирских кыргызов, которые летом уехали домой, уже выехали в город Байдалат провинции Бадахшан за получением таджикской визы.

«Была информация, что они обиделись на кыргызское правительство и поэтому вернулись на Памир. Но это не соответствует действительности. Кое-кто из них попросил на время каникул поехать проведать родных», — отметила она.